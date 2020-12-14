HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polise, "Artistliğiniz kime" diyen kadın garsonlarla da tartışmış

Polise, "Artistliğiniz kime" diyen kadın garsonlarla da tartışmış

14.12.2020 13:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Polise, "Artistliğiniz kime" diyen kadın garsonlarla da tartışmış

Kahramanmaraş’ta maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, "Artistliğiniz kime" diyerek tepki gösteren Gülcan Ç.

Kahramanmaraş’ta maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, "Artistliğiniz kime" diyerek tepki gösteren Gülcan Ç. adlı kadının 10 ay önce bir çay bahçesinde kendini uyaran garsonla tartıştığı ve ortalığı birbirine kattığı ortaya çıktı.
Olay, geçtiğimiz hafta içi Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı’nda yaşanmıştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan polis ekipleri, maske takmayan Gülcan Ç.’yi uyarıda bulunarak kimlik istemiş, polislere karşı "Vermiyorum kardeşim gel de al" diyerek, zorluk çıkarmıştı.
Gözaltına alınıp karakola götürülen ve karakola girmeden önce cep telefonuyla Eshabil isminde biriyle görüşerek o kişiyi karakola çağıran kadına maske takmamaktan dolayı 900 lira idari para cezası ile polise mukavemet göstermekten adli işlem başlatılmıştı.

10 ay önce ortalığı birbirine katmıştı
Polislere sergilediği tavırla ülke genelindeki birçok vatandaşın tepkisine neden olan Gülcan Ç. 10 ay önce de benzer bir olayla daha gündeme gelmişti. Kentin merkezi bir konumunda bulunan bir çay bahçesine gelerek boş bir masaya oturan ve yüksek sesle telefon görüşmesi yaptığı sırada kendisini uyaran garsona masada duran kül tablasını fırlatan kadın, bununla da kalmayarak cam masaları yere çalıp, bardakları da müşterilerin üzerine fırlatmıştı.
Olayın duyulması üzerine kadının arkadaşları olduğu öğrenilen bir grup genç de olay yerine gelerek garsonlara saldırdı. Kısa sürede ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, kavgaya hemen müdahale ederek ortalığı sakinleştirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve karakola götürülen kadın, doktor raporu için götürüldüğü hastanede kurumun camlarını yere indirmişti.
Gülcan Ç.’nin bir resmi kurumda memur olarak görev yaptığı ve önceki günkü yaşanan olayda karakol önünde telefonla arayıp karakola gelmesini isteyen Eshabil isimli kişinin ise yine aynı kurumda mesai arkadaşı olduğu öğrenildi.

Polise,

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
Köylüler tarafından kesilmiş halde bulunduKöylüler tarafından kesilmiş halde bulundu
Büyük ikramiye için geri sayım..Büyük ikramiye için geri sayım..

En Çok Okunan Haberler

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

Türk konsolosluğu çalışanı casusluk suçlamasıyla gözaltında

Türk konsolosluğu çalışanı casusluk suçlamasıyla gözaltında

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp duyurdu! 'Ablam kadın kollarında...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp duyurdu! 'Ablam kadın kollarında...'

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Acı haber geldi

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Diğer Haberler

İŞKUR TYP şoför alımı 2021... İŞKUR TYP şoför alım tarihleri ne zaman? İŞKUR şoförlük başvuru şartları!

İŞKUR şoför alımı yapıyor!

Rize İkizdere'de yangın! Alevler evlere sıçradı

Rize İkizdere'de yangın! Alevler köyü sardı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tam kapanma 28 gün olmalı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tam kapanma 28 gün olmalı

Adıyaman'da avlanması yasak dağ keçisi kesilmiş halde bulundu

Köylüler tarafından kesilmiş halde bulundu

Ankara'da silahlı banka soygunu girişimi: 1 yaralı

Ankara'da silahlı banka soygunu girişimi

Terkos Gölü’nde korkutan görüntü! Sular yüzlerce metre çekildi

İstanbul'da korkutan görüntü! Sular yüzlerce metre çekildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.