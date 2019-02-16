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Polise ateş açan şüpheliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 18:50 | Son Güncelleme

Başkentte Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapmak isteyen polislere ateş açan 4 kişi yakalandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapmak isteyen polislere ateş açan 4 kişi gözaltına alındı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park ekipleri, İvedik Caddesi'nde şüphelenerek durdukları 06 GA 1513 plakalı araç içerisindeki 4 kişinin GBT'sini sorgulamak istedi.

Kimlik sorgulatmak istemeyen şüpheliler, polis ekiplerine ateş ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüphelilerden H.A. ve M.T. olay yerinde etkisiz hale getirilerek silahla birlikte yakalandı.

Kaçan diğer şüphelilerden Ö.E. ve A.Y'nin yakalanması için de çevrede çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda Ö.E. ve A.Y. olay yerinin yakınlarında kısa sürede Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilirken, araç içerisinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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