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Polise ateş açıp, bıçakla saldırdılar: 1 polis yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 23:20 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobilden polise ateş açıldı. Yaşanan kovalamaca sonunda durdurulan otomobilde bulunan 3 kişiden 1'i bıçakla saldırdığı bir polisi yaraladı.3 şüpheli gözaltına alınırken, yaralanan polis ise hastaneye götürüldü.

Polise ateş açıp, bıçakla saldırdılar: 1 polis yaralı

Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 27 RU 829 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildekiler ekiplere ateş açıldı. Polislerin de açtığı ateş sonucu otomobilin lastikleri patladı. Bir süre gittikten sonra duran otomobilden inen 3 kişi, yaya olarak kaçmaya çalıştı.

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Polislerin takibi sonucu şüphelilerden 1'i bu kez bıçakla saldırdı. Bir polis memurunu yaralayan şüpheli, daha sonra etkisiz hale getirildi. Takip sonucu kaçan diğer 2 şüpheli de yakalandı. 3 şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralı polis ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Gaziantep polis

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