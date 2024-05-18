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  4. Polise ateş açmıştı, hayatını kaybetti! Hepsi cinsel organından çıktı

Polise ateş açmıştı, hayatını kaybetti! Hepsi cinsel organından çıktı

18.05.2024 23:40
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Arnavutköy'de polis ekiplerine ateş açarak hayatını kaybeden şahsın cinsel organından çıkanlar şoke etti. Ölen şahsın cinsel organında sakladığı satışa hazır vaziyette 16 parça eroin bulundu.

Polise ateş açmıştı, hayatını kaybetti! Hepsi cinsel organından çıktı

Polis ekipleri Arnavutköy'de metruk bir binada uyuşturucu kontrolüne giderken şaşırtan bir olay yaşandı. Bina çevresinde çalışma yapan ekipler vatandaştan gelen beyan üzerine yabancı araçlar üzerinde kimlik kontrolü yapmak istemiş bu sırada sokakta araç içinde bulunan 2 şüpheli polisi görünce silah çekerek kaçmak istemişti.

Polis ekipleri ile şüpheliler arasında çatışma çıkarken, olayda Erhan K. isimli şüpheli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Hakan Ç. isimli şüpheli ise tedavi altına alınmıştı.

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CİNSEL ORGANINDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU!

Hayatını kaybeden Erhan K.'nın kaldırıldığı hastanede müdahale sırasında cinsel organında uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından ölen şahsın cinsel organında sakladığı satışa hazır vaziyette 16 parça eroin ve olay sırasında kullandıkları 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konuya ilişkin ekiplerin çalışmaları ise sürüyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Arnavutköy
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