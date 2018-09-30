Polise ateş eden şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerine ateş eden şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı'nda trafik denetimi yapan görevli polis ekipleri, E.K. idaresindeki 34 GFG 40 plakalı otomobili durdurdu.
Alkollü olduğu belirlenen sürücünün telefonla görüşmesinin ardından 8 kişilik bir grup olay yerine geldi. Grup içinde bulunan U.K, tartıştığı polislere ruhsatsız tabancasıyla 2 el ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.
Şüpheli, olaydan kısa bir süre sonra yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu arada olay anı, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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