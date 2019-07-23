Polise ateş eden şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş’ta aracıyla kaçarken polisin dur ikazına uymayan ve araçtan inip elindeki tüfekle polise ateş açan şüpheli suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay, Onikişubat ilçesi Çamlık Mahallesinde meydana geldi. Bölgede araçlar ve sürücüler üzerinde uygulama yapan polis, şüphelenilen bir aracı durdurulmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araç uygulama noktasından uzaklaşmaya başladı. Polis ekipleri ise bu esnada kaçan aracın peşine düştü.

Kaçan aracın peşine düşen ekipler, aracı kıstırınca şüpheli araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Elindeki tüfekle polise rastgele ateş eden şüpheli, elindeki tüfekle yakalandı.

Olayda polisler yara almazken, çeşitli suç kayıtları bulunan H. Y. gözaltına alındı. Şahsın, sarhoş olduğu ve ehliyetinin de bulunmadığı öğrenildi.

