HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki

27.12.2020 21:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki

Düzce’de, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye toplam 9 bin 450 TL cezai işlem uygulanırken, "Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyerek cezaya itiraz eden kişiye İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek, "Kaç para vergi veriyorsun? Vereyim de kurtulayım senden. Al vergini de git. Sen kimin maaşını veriyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Düzce’de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı. Durdurulan araçtaki 3 kişinin izinlerinin olmadığının anlaşılması üzerine polis, tutanak tutmak istedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesiİçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

Bu sırada araçtakilerden biri, "Benim vergimle maaş alıyorsunuz. Her zaman vergi veriyorum. Vereyim vergi numarama bak. Ben eski memurum" diyerek polis memurlarının tutanak tutmasına itiraz etti. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek yaşananlar üzerine, "Kaç para vergi veriyorsun? Vereyim de kurtulayım senden. Al vergini de git. Sen kimin maaşını veriyorsun. Sen benim memuruma hakaret edemezsin" diyerek tepki gösterdi. Yaşanan tartışma sonrası 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira cezai işlem uygulandı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk tam gaz!Aşk tam gaz!
Kuşadası'nda sahte içkiden bir can kaybı dahaKuşadası'nda sahte içkiden bir can kaybı daha
Çekiliş sonuçları belli oldu!Çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama

Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

İntihar etmek için balkondan aşağı sarkan kadın yürekleri ağza getirdi

İntihar etmek için balkondan aşağı sarkan kadın yürekleri ağza getirdi

'Camiye gitmekle olmuyor, paramı öde Nevzat!'

'Camiye gitmekle olmuyor, paramı öde Nevzat!'

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Diğer Haberler

Son dakika: Çin'den gelecek aşılar bir iki gün ertelendi

Son dakika: Çin'den gelecek aşılar bir iki gün ertelendi

Ordu'da yangın! Saatlerdir müdahale ediyor

Ordu'da yangın! Saatlerdir müdahale ediyor

Kuşadası'nda sahte içkiden bir can kaybı daha

Kuşadası'nda sahte içkiden bir can kaybı daha

İstanbul'da hurdalıkta ekipleri alarma geçiren yangın

İstanbul'da hurdalıkta ekipleri alarma geçiren yangın

27 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Elazığ beşik gibi sallanıyor! 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldi

Elazığ'da 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.