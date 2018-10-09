Polise çarpıp kaçan FETÖ sanığı örgüt imamına hapis cezası

Örgütsel bir görevi olmadığını savunan Çelik, şunları kaydetti:

"Örgütsel bir görevim yoktu. Y.G. isimli tanığı da tanımam, söylediklerine şaşırdım. Oturmalarda, ilahiyat mezunu olduğum için zaman zaman dini kitap okurdum. Bunun için pişmanım. Oturmalarda örgütsel faaliyet yoktu. Bildiğim, duyduğum, gördüğüm her şeyi anlattım. Bir şey gizlemedim, saklamadım. ByLock programını bana yükleyen avukat G.T'dir. Kimseye bu programı yüklemedim. Kaçma ihtimalim yok, kaçacak olsam o dönemde kaçardım, evim, işim burada. Etkin pişmanlıkta bulundum, bu da kaçma şüphemin olmadığını gösteriyor. İşimiz, psikolojimiz, her şeyimiz bozuldu. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

Mahkeme heyeti, sanık Çelik'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk durumunun devamına hükmetti.

- Olay

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Çelik, 2 Mart'ta Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinin önünde kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen polislerden birine otomobiliyle çarparak kaçmıştı. Polisin yaralanması, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.