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Polise "çelme"ye 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 19:00 | Son Güncelleme

Samsun'da cezaevi firarisi arkadaşlarının kaçması için, uygulama yapan ekibi çelme takarak engelledikleri ve polise mukavemette bulundukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Samsun'da cezaevi firarisi arkadaşlarının kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan devriye ekibi, uygulama için bir kahvehaneye girdi.

Kahvehanede ekiplere nüfus cüzdanını vermek istemeyen M.B. kaçmaya çalıştı. Bu sırada arkadaşları M.B'nin kaçması için devriye ekibindekileri "çelme takarak" engelledikleri ve polise mukavemette bulundukları iddia edilen Y.E.Ç, T.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.

Olay sırasında 2 ayrı suçtan kaldığı cezaevinden firar ettiği öğrenilen M.B. ise polisten kaçtı.

Ekipler gözaltına alınan 3 zanlıyı Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim etti.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe "görevli memura mukavemet" suçundan tutuklandı.

Bu arada M.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Polise Mukavemet

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