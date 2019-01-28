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Polise direnen hırsıza 'Özel Harekat' müdahalesi! Operasyon düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 00:47 | Son Güncelleme

Antalya'da, işyerinin deposunun camını kırarak giren şüpheli, kendisine müdahale etmek isteyen polislere içerdeki eşyaları atarak direndi. Bunun üzerine olay yerine çağrılan Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Polise direnen hırsıza 'Özel Harekat' müdahalesi! Operasyon düzenlendi

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1258. Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Akbulut'a ait işyerinin deposunun camını kırarak giren şüpheliyi fark edenler, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, hırsıza 'dışarı çık ve teslim ol' çağrısında bulundu. Bu sırada olayı haber alan işyeri sahibi Mehmet Akbulut da bölgeye geldi.

POLİSE KAVANOZ, TAŞ, BIÇAK FIRLATTI

Şüpheli uyarılara uymayınca polis ekipleri, iş yerine girmeye çalıştı. Durumu fark eden şüpheli, kendisi ile konuşmaya çalışan ekiplere, cam kavanoz, tencere, demir çubuk gibi malzemeler fırlatarak direndi, dükkanın camlarını kırdı. Dükkanın asma katına çıkan şüpheli, buradaki sandalye ve masalarla barikat kurdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şüpheliye tazyikli su ile müdahale etti ancak etkisiz hale getiremedi.

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ÖZEL HAREKAT MÜDAHALE ETTİ

Şüphelinin saldırılarını arttırması üzerine olay yerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi dışarı çıkması için ikna etmeye çalıştı. Polislerden önce yemek, sonra İstanbul'da yaşadığını söylediği ailesiyle görüşmek için cep telefonu isteyen şüpheli, ardından alkol talep etti. Polis ekipleri ise şüpheliye isteklerini yerine getireceklerini, kendisine yardım etmek istediklerini söyledi. İkna çalışmaları sürerken, şüpheli tekrar eline geçirdiği malzemeleri polislere fırlatınca Özel Harekat ekipleri kalkanlarıyla önlem alarak müdahale için işyerine girdi.

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GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, taş ve demir çubuk atmaya devam eden şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüpheli, polis aracına bindirilerek önce sağlık kontrolünden geçirildi ardından işlemleri için polis merkezine götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Özel Harekat operasyon

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