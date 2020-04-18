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Polise direnen zanlının 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 19:57 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta gece 01.00 sıralarında sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sokakta alkol aldığı tespit edilen 2 kişiden birinin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Diğer zanlı ise yasağı ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ile cezalandırıldı.

Polise direnen zanlının 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saat süreyle sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis ekipleri devriye gezdi. Saat 01.00 sıralarında Kırat mevkisinde tekel bayinin açık olduğu ihbarını alan ekipler bölgede denetimlerini sürdürdü.

ORMANA KAÇTILAR

Tekel bayinin kapalı olduğunun fark edilmesi üzerine çevrede yapılan araştırmada yakın bir ikametin önünde 2 kişinin alkol aldığı tespit edildi. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokakta bulunan İ.K. (66) ve İ.K.’den (62) kimlik göstermelerini istedi. Ancak kimlik göstermekte direnen iki şüpheli, polis merkezine götürülmek istendi. Bu sırada polise direnen iki şüpheli hızlıca ormanlık alana kaçmaya başladı. Kovalamaca da İ.K. ve İ.K. ekiplerce zor kullanılarak yakalandı.

10 YIL HAPİS CEZASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerden 62 yaşındaki İ.K.’nın "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Her iki şüpheli de "Kamu görevlisine görev yaptırmamak için direnme" suçundan gözaltına alındı. İki şüpheliye ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereği 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan gözaltındaki iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (İHA)

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Zonguldak şüpheli

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