HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polise direnince vurulmuştu... Şok sözler! 'Bu mahalleden adam mı alacağınızı zannediyorsunuz?'

Polise direnince vurulmuştu... Şok sözler! 'Bu mahalleden adam mı alacağınızı zannediyorsunuz?'

03.01.2023 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de hakkında 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.A.'yı gözaltına aldıkları sırada direndiği için bacağından vuran polis memuru gözaltına alındı. Polis memurunun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. F.A.'nın babası F.A.'nın da polisleri görünce, "Siz kim oluyorsunuz bu mahalleden adam mı alacağınızı zannediyorsunuz" dediği ortaya çıktı. İşte olayın detayları...

Polise direnince vurulmuştu... Şok sözler! 'Bu mahalleden adam mı alacağınızı zannediyorsunuz?'

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde Pazar gecesi saat 01.55'te silahlı kavga ihbarı için olay yerine gelen polis ekiplerini görenlerden F.A. isimli bir kişi, polise dönerek, "Siz kim oluyorsunuz bu mahalleden adam mı alacağınızı zannediyorsunuz" dedi. Çevredekileri de kışkırtan F.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu sırada F.A.'nın oğlu F.A., polisin babasını almasına engel olmaya çalıştı. Çıkan arbedede 2 polis yaralandı. Polisler çevredekilerin tüm müdahalesine rağmen F.A.'yı alarak emniyete götürdü.

AW794848_01

Ekipler F.A.'nın işlemlerini yaparken, şüphelinin oğlu F.A. da ailesiyle birlikte emniyetin kapısında beklemeye başladı. F.A. burada da taşkınlık çıkarmaya devam edince polis, F.A.'yı da gözaltına almak istedi. Yapılan sorgusunda hakkında farklı suçlardan 25 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen F.A., kendisini gözaltına almak isteyen polislere direndi ve kaçmaya çalıştı. Polis, kaçan şüpheliyi tabancayla ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. F.A. tedavi için hastaneye kaldırıldı. F.A.'yı bacağından vuran polis hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis memuru, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(DHA)

Suriyelilerin silahlı kavgası kanlı bitti! 2 ölü, 1 yaralı Suriyelilerin silahlı kavgası kanlı bitti! 2 ölü, 1 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hasta ve yaşlı hükümlüler için genelge! Hasta ve yaşlı hükümlüler için genelge!
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ilk kez konuştu! Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ilk kez konuştu!
Sınırlar kaldırıldı! Bir ülke daha Schengen bölgesindeSınırlar kaldırıldı! Bir ülke daha Schengen bölgesinde
Anahtar Kelimeler:
polis Küçükçekmece

En Çok Okunan Haberler

En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!

En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!

Emekli ve memur maaşları ne kadar kaç TL olacak? Maaş hesabı tek tek yapıldı

Emekli ve memur maaşları ne kadar kaç TL olacak? Maaş hesabı tek tek yapıldı

Polisler o hareketten sonra açığa alındı! Sosyal medyada gündem oldu

Polisler o hareketten sonra açığa alındı! Sosyal medyada gündem oldu

Bir tek Türkiye 'beyaz' kaldı! '3 senedir etkisindeyiz' deyip açıkladı: Önümüzdeki 1,5 hafta içinde...

Bir tek Türkiye 'beyaz' kaldı! '3 senedir etkisindeyiz' deyip açıkladı: Önümüzdeki 1,5 hafta içinde...

3 eşini de öldüren Necati Akpınar’ı kızı ele vermişti, oğlu da konuştu!

3 eşini de öldüren Necati Akpınar’ı kızı ele vermişti, oğlu da konuştu!

Çiğli Belediyesine girmek istedi, çantasından satır, bıçak ve çekiç çıktı! 'Yılbaşını kutlamaya geldim'

Çiğli Belediyesine girmek istedi, çantasından satır, bıçak ve çekiç çıktı! 'Yılbaşını kutlamaya geldim'

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.