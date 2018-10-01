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Polise direnip, ateş açan amca- yeğen tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 12:24 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, görevli trafik ekiplerine direnen Ersin K., ile olay yerine gelerek polislere tabanca ile ateş açan yeğeni Umut K., tutuklandı.

Polise direnip, ateş açan amca- yeğen tutuklandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, görevli trafik ekiplerine direnen Ersin K., ile olay yerine gelerek polislere tabanca ile ateş açan yeğeni Umut K., tutuklandı.
Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde Atatürk Meydanı çevresinde denetim yapan trafik ekipleri, Ersin K.'nin kullandığı 34 GFG 40 plakalı otomobili durdurup, sürücüsünden gerekli evrakları istedi. Sürücü Ersin K., aracı emanet aldığını ve evrakları olmadığını söyleyince, yapılan kontrolünde 100 promil alkollü çıktı. Trafik ekipleri aracı otoparka çekileceğini söylemesi üzerine Ersin K., "Aracın sahibi cezaevinde, aracı alamazsanız" diyerek cep telefonu ile görüşme yaptıktan sonra olay yerine 7-8 kişilik grup geldi. Grup, 'Ehliyetli sürücü getirdik. Aracı teslim edin' diye direnmeleri üzerine görevli polisler takviye ekip istedi.
Takviye polis ekiplerinin geldiği sırada uzaklaşan grup içinden bir kişi polislere üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabanca ile 2 el ateş açtı. Açılan ateşte yaralanan olmazken, şüpheliler kaçtı. Polisin olaydan sonra düzenlediği operasyonlarda alkollü araç kullanan Ersin K., ile polislere ateş açtığı belirlenen yeğeni Umut K., yakalandı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Ersin K. ile Umut K., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Polise direnip, ateş açan amca- yeğen tutuklandı

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