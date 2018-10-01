HABER

Polise direnip, ateş açan amca- yeğen tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 14:45 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, görevli trafik ekiplerine direnen Ersin K., ile olay yerine gelerek polislere tabanca ile ateş açan yeğeni Umut K., tutuklandı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, görevli trafik ekiplerine direnen Ersin K., ile olay yerine gelerek polislere tabanca ile ateş açan yeğeni Umut K., tutuklandı. Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde Atatürk Meydanı çevresinde denetim yapan trafik ekipleri, Ersin K.'nin kullandığı 34 GFG 40 plakalı otomobili durdurup, sürücüsünden gerekli evrakları istedi. Sürücü Ersin K., aracı emanet aldığını ve evrakları olmadığını söyleyince, yapılan kontrolünde 100 promil alkollü çıktı. Trafik ekipleri aracı otoparka çekileceğini söylemesi üzerine Ersin K., "Aracın sahibi cezaevinde, aracı alamazsanız" diyerek cep telefonu ile görüşme yaptıktan sonra olay yerine 7-8 kişilik grup geldi. Grup, 'Ehliyetli sürücü getirdik. Aracı teslim edin' diye direnmeleri üzerine görevli polisler takviye ekip istedi. Takviye polis ekiplerinin geldiği sırada uzaklaşan grup içinden bir kişi polislere üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabanca ile 2 el ateş açtı. Açılan ateşte yaralanan olmazken, şüpheliler kaçtı. Polisin olaydan sonra düzenlediği operasyonlarda alkollü araç kullanan Ersin K., ile polislere ateş açtığı belirlenen yeğeni Umut K., yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Ersin K. ile Umut K., tutuklanarak cezaevine konuldu.

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Hakkari Valiliği'nden PKK'nın infaz ettiği esnafla ilgili açıklamaHakkari Valiliği'nden PKK'nın infaz ettiği esnafla ilgili açıklama
Şiir tutkunları 3. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’nde buluşacakŞiir tutkunları 3. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’nde buluşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir dakikalar içinde bu hale geldi

İzmir dakikalar içinde bu hale geldi

'Karımı gözetliyorsunuz' dehşeti!

'Karımı gözetliyorsunuz' dehşeti!

Korkunç işkencede kan donduran detay!

Korkunç işkencede kan donduran detay!

Ödülü hak etmeyen Nobel sahipleri

Ödülü hak etmeyen Nobel sahipleri

Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık!

Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık!

Bir babanın en acı günü!

Bir babanın en acı günü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.