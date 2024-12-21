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  4. Polise direnmiş, görüntüler olay olmuştu! 61 suç kaydı çıktı

Polise direnmiş, görüntüler olay olmuştu! 61 suç kaydı çıktı

21.12.2024 12:12
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21.12.2024 12:12
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Mersin'in Anamur ilçesinde polise mukavemet ettiği ve güçlükle gözaltına alınmasıyla ilgili görüntüleri ortaya çıkan şüphelinin, aranmasının yanı sıra 61 suç kaydının olduğu öğrenildi.

13 Aralık'ta yaşanan ve sosyal medyaya görüntüleri yeni düşen olayın detayları ortaya çıktı. 61 suçtan kaydı olduğu öğrenilen ve yağma suçundan aranması olan 36 yaşındaki D.L.'yi trafikte gören polis ekipleri, 'dur' ihtarında bulundu.

İKİ POLİSİ DE YARALADI

Şüpheli kaçmaya çalışırken evinin olduğu sokakta yakalandı. Polise direnen ve çıkan arbedede 2 memuru da yaralayan şüpheli, takviye ekiplerin gelmesiyle güçlükle gözaltına alındı.

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Arbedede şüpheli de yaralandı.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınarak hastaneye götürülen şüphelinin aynı zamanda 2.17 promil alkollü olduğu belirlendi.

Şüpheli hakkında aranma suçunun yanı sıra polise mukavemet, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldığı alınan bilgiler arasında yer aldı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
polis Mersin
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