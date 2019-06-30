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Polise düğününde meslektaşlarından sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 10:23 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri meslektaşının düğününe sürpriz ziyarette bulundu.

Kahramanmaraş’ta Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri meslektaşının düğününe sürpriz ziyarette bulundu. Polis ekipleri, meslektaşının düğününde hem oynadı hem de silah atılmaması için broşür dağıttı
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesinde düzenlenen, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Serkan Ünlü’nün düğün törenine, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri sürpriz bir ziyaret yaptı. Ekipler, meslektaşlarının düğününde hem oynadılar hem de görevlerini yaparak, düğünlerde ve asker eğlencelerinde silah atılmamasına yönelik uyarılarda bulundu.
Polis ekiplerinin ziyaretinden duyduklarını memnuniyeti dile getiren damat Serkan Ünlü, ’’Ekiplerin yaptığı uyarıları dikkate almak gerekiyor. Düğünlerde, asker eğlencelerinde, silah atılmaması yönünde kurallara uyalım’’ dedi. Gelin Merve Ünlü ise ziyaretten dolayı ekiplere teşekkür ederek, ’’Biz kendi düğünümüzde böyle bir şeye zaten müsaade etmedik. Kurallara uyuyoruz’’ diye konuştu.
Gelin ve damada ise karanfil hediye eden polis ekipleri daha sonra meslektaşlarıyla birlikte halay çekti. Uyarıcı broşürler dağıtılırken, bir polis memuru da mikrofonu alarak katılımcılara bilgilendirme yaptı. Daha sonra çekilen hatıra fotoğrafının ardından ziyaret sona erdi.

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