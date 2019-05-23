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Polise, gözaltı sırasında 'cinsel saldırı'dan dava

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 18:10 | Son Güncelleme

ANKARA'da, basın açıklaması yapan gruba müdahale eden polislerden Sezgin S.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, basın açıklaması yapan gruba müdahale eden polislerden Sezgin S. hakkında, üniversite öğrencisi Merve D.'ye gözaltına alırken, 'basit cinsel saldırıda bulunmak' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Olay, şubat ayında, Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Cezaevinde bulunun bir grup avukatın başlattığı açlık grevine destek olmak için toplanan kalabalığa polis müdahale etti. Polis, kalabalık arasından bazılarını gözaltına aldı. Polis memuru Sezgin S.'nin, gözaltı işlemi sırasında, üniversite öğrencisi Merve D.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Merve D., gözaltı sırasında çekilen ve sosyal medyada yer alan fotoğraflar ile Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
'TACİZ KASTIM OLAMAZ'
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Sezgin S., "İzinsiz gösteri yapılıyordu. Birkaç kez dağılmaları yönünde uyarılan grup dağılmayınca amirimizin talimatıyla gözaltı işlemine başladık. Müştekiyi omuzundan tutarak, birkaç kez araca bindirmeye çalıştım; ancak diz kapağını kaportaya koyarak, direndi. Ben de kendisini pantolonundan tutarak, araca bindirmek istedim. Sonuçta araca bindirdim. Elimin müştekinin kalça kısmına geldiğini, sonradan görüntüleri izleyince fark ettim. O sırada işimi yapmaya çalışıyordum. Kesinlikle cinsel taciz kastım olamaz" dedi.
Müşteki Merve D. ise gözaltı sırasında polis memurunun, kendisini normal şekilde tutmadığını ve cinsel saldırıya uğradığını o anda hissettiğini söyledi.
'YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTU'
Soruşturmayı yürüten savcı ise alınan ifadeler ve olayla ilgili kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüpheli hakkında dava açmak için yeterli şüphenin oluştuğunu belirtti. Soruşturma sonunda polis Sezgin S. hakkında, 'basit cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Ankara 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, olaydaki kast unsurunun savcılık tarafından değerlendirilemeyeceği, bunun mahkemece değerlendirilmesi gerektiğini belirtildi. Savcılık, olay yerindeki diğer polis memurları hakkında 'işkence' ve 'cinsel saldırı' suçlamaları yönünden ise kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi.

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