HABER

Polise "ileri atış teknikleri" eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 14:17 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de polislere, operasyonel görevler ve terörle mücadelede etkinliklerinin artırılması amacıyla ileri atış teknikleri eğitimi verildi - Polis Akademisi Başkanlığı eğitmenlerince verilen ve 30 kursiyerin katıldığı eğitimlerde polisler, tabanca ve uzun namlulu silahlarla atış yaparak hedefi en doğru şekilde vurmaya çalıştı

Gümüşhane'de polislere, operasyonel görevler ve terörle mücadelede etkinliklerinin artırılması amacıyla ileri atış teknikleri eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü atış sahalarında verilen ve bir hafta süren eğitimlerde polisler, silahın etkin kullanımı ve ileri atış teknikleri konularında kabiliyet geliştirici uygulamalara tabi tutuldu.

Polis Akademisi Başkanlığınca görevlendirilen biri kadın 3 eğitmen gözetimindeki 30 polis, taktiksel atışların yanı sıra silah mukavemeti konusunda da eğitildi.

Eğitime katılan polisler, parkurda ve seri atışlarda gösterilen hedefleri en doğru şekilde vurmak için çaba harcadı.

Kursu başarıyla tamamlayan polisler, yılda 3 defa yapılacak atış eğitiminde görev alarak diğer polislerin de ileri atış tekniklerine sahip olması için eğitici rol üstlenecek.

- "Hedefimiz nitelik ve kabiliyetin üst seviyeye çıkarılması"

Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, eğitimle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis teşkilatının gece gündüz demeden 24 saat vatandaşın huzur ve güvenliği için çaba harcadığını söyledi.

Teşkilatın her geçen gün kendini yenileyen yapısıyla dünyada parmakla gösterilecek seviyeye geldiğine dikkati çeken Karataş, şunları kaydetti:

"Kurum içi eğitimlerimiz personelimizin nitelik ve kabiliyetinin artırılması noktasında çok önemli. Hedefimiz nitelik ve kabiliyetin üst seviyeye çıkarılması. Konusunda uzman arkadaşlarımız polislerimizi çeşitli silahların kullanımı ve atışta öncelikli teknikler ile ilgili bilgilendirerek uygulamalı olarak onları kursa tabi tuttu. Bu eğitimler personelimizin gerek operasyonel gerekse terör konularında kabiliyetini üst seviyeye çıkaracaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayan personelimizi kutluyorum."

Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...
Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!
At arabası polis otosuna çarptıAt arabası polis otosuna çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atış eğitimi gümüşhane Polis Akademisi

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sözleşmeli öğretmenler atama taban puanı ve kontenjanlar belli oldu

Sözleşmeli öğretmenler atama taban puanı ve kontenjanlar belli oldu

Bedelli askerlerin yemin töreni

Bedelli askerlerin yemin töreni

THY uçağına yıldırım isabet etti

THY uçağına yıldırım isabet etti

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Beklenen cuma için geri sayım başladı

Beklenen cuma için geri sayım başladı

Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Bu illerde yaşayanlar dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.