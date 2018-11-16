Gümüşhane'de polislere, operasyonel görevler ve terörle mücadelede etkinliklerinin artırılması amacıyla ileri atış teknikleri eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü atış sahalarında verilen ve bir hafta süren eğitimlerde polisler, silahın etkin kullanımı ve ileri atış teknikleri konularında kabiliyet geliştirici uygulamalara tabi tutuldu.

Polis Akademisi Başkanlığınca görevlendirilen biri kadın 3 eğitmen gözetimindeki 30 polis, taktiksel atışların yanı sıra silah mukavemeti konusunda da eğitildi.

Eğitime katılan polisler, parkurda ve seri atışlarda gösterilen hedefleri en doğru şekilde vurmak için çaba harcadı.

Kursu başarıyla tamamlayan polisler, yılda 3 defa yapılacak atış eğitiminde görev alarak diğer polislerin de ileri atış tekniklerine sahip olması için eğitici rol üstlenecek.

- "Hedefimiz nitelik ve kabiliyetin üst seviyeye çıkarılması"

Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, eğitimle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis teşkilatının gece gündüz demeden 24 saat vatandaşın huzur ve güvenliği için çaba harcadığını söyledi.