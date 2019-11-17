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Polise jiletle saldıran şüpheli, çıkan arbedede vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 16:14 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 'hırsızlık', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından aranan Murat E. (28), kendisini gözaltına almak isteyen sivil polislere jiletle saldırdı.

Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 'hırsızlık', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından aranan Murat E. (28), kendisini gözaltına almak isteyen sivil polislere jiletle saldırdı. Murat E., çıkan arbede sırasında almaya çalıştığı polisin silahından çıkan kurşunla yaralandı.

​Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Hisar Apartmanı'nın önünde meydana geldi. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 10 ayrı araması bulunan Murat E.'yi fark etti. Sivil polisler, bir süre takip ettiği Murat E'yi gözaltına almak istedi. Ancak bu sırada Murat E., cebinden çıkardığı jiletle polislere saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Murat E. polisin tabancasını almaya çalıştı. Ancak bu sırada silah ateş aldı, mermi, Murat E.'nin koltuk altına isabet etti.

Yaralanan Murat E'ye ilk müdahaleyi saldırdığı polisler yaptı, ardından da sağlık ekibi çağırdı. Kelepçelenen Murat E., polis eşliğinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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