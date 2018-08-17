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Polise kaçırıldığını bildiren kız çocuğu kurtarıldı; 1 şüpheli gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 16:47 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Söke ilçesinde ailesinin kayıp başvurusuyla aranırken, ertesi gün kendisinden gelen ihbar telefonu üzerine, kaçırılıp İzmir'in Urla ilçesindeki bir evde tutulduğu belirlenen A.K.

Polise kaçırıldığını bildiren kız çocuğu kurtarıldı; 1 şüpheli gözaltına alındı

Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde ailesinin kayıp başvurusuyla aranırken, ertesi gün kendisinden gelen ihbar telefonu üzerine, kaçırılıp İzmir'in Urla ilçesindeki bir evde tutulduğu belirlenen A.K. (15) adlı kız çocuğu, polisin operasyonuyla kurtarıldı. A.K.'yi kaçırdığı ileri sürülen Ayhan Ç. (59), gözaltına alındı.
Söke'de yaşayan A.K., önceki gün öğle saatlerinde ortadan kayboldu. Ailesi, çocuğa ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası kayıtlarından A.K.'nin saat 13.40 sıralarında, yanında Ayhan Ç. ile Söke Otogarı'na geldiğini belirledi. Polis, çocuğun, Ayhan Ç. ile İzmir'e giden bir yolcu otobüsüne bindiğini tespit etti.
Polis, A.K.'nin bulunması için çalışmalarını sürdürürken, bu sabah sürpriz bir gelişme yaşandı. 155 Polis İmdat ihbar hattını arayan A.K., Ayhan Ç. tarafından kaçırıldığını, İzmir'in Urla ilçesindeki bir evde tutulduğunu belirtip, yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenleyip A.K.'yi kurtardı. Ayhan Ç. ise gözaltına alındı. Kurtarılan çocuk ve şüpheli Ayhan Ç., Söke'den gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından bugün Söke Adliyesi'ne sevk edileceği bildirildi. A.K.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındıktan sonra ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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Polise kaçırıldığını bildiren kız çocuğu kurtarıldı; 1 şüpheli gözaltına alındıPolise kaçırıldığını bildiren kız çocuğu kurtarıldı; 1 şüpheli gözaltına alındıPolise kaçırıldığını bildiren kız çocuğu kurtarıldı; 1 şüpheli gözaltına alındı

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