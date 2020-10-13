HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polise kafa atan ATM tacizcisi adliyeye sevk edildi

Polise kafa atan ATM tacizcisi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 12:03 | Son Güncelleme

Bursa’da, ATM’den para çeken kadını taciz ettikten sonra polis memuruna kafa atan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa’da, ATM’den para çeken kadını taciz ettikten sonra polis memuruna kafa atan şüpheli adliyeye sevk edildi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay, Kent Meydanı AVM önünde meydana geldi. İddiaya göre, ATM’den para çekmeye çalışan N.A.’nın arkasından gelen Umut I. genç kadına arkasından çarparak taciz etti. Bu sırada kadın yardım çığlığı atınca orada devriye gezen polis ekipleri müdahale etti. Polise kafa atan Umut I. daha sonra kaçmaya çalıştı. Diğer polis ekiplerinin de gelmesiyle birlikte etkisiz hale getirilen zanlı gözaltına alındı.
O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından dudağı patlayan polis memuru ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memurunu yaralayan adam ise emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Umut I. adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Küçükçekmece Gölü'nde kadın cesedi bulunduKüçükçekmece Gölü'nde kadın cesedi bulundu
Grip aşısı koronavirüsten korur mu? Grip aşısı koronavirüsten korur mu?
1/
En Çok Okunan Haberler
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var
Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var
İzmir'de, sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
İzmir'de, sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
Gözaltına alınmamak için kız arkadaşıyla birlikte pencereden sarkarak direndi
Gözaltına alınmamak için kız arkadaşıyla birlikte pencereden sarkarak direndi
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Dev operasyon! Fevzi Öztürk yeniden gözaltında
Dev operasyon! Fevzi Öztürk yeniden gözaltında
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diğer Haberler
Antalya'da garip olay! 4 kadın, aralarına aldıkları kadını tekme tokat dövdü
4 kadın 1 kadını tekme tokat dövdü
Küçükçekmece Gölü'nde kadın cesedi bulundu
Küçükçekmece Gölü'nde kadın cesedi bulundu
Sakarya Valiliği duyurdu! Maske takmayanlara 3 gün karantina ve para cezası
Maske takmayanlara 3 gün karantina ve para cezası
Dev çekiliş yapılıyor... 13 Ekim 2020 Magnum Porsche çekiliş sonucu sorgulama! Magnum Porsche çekilişi ne zaman? 2020 Magnum çekilişi saat kaçta başlayacak?
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken maske uyarısı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken maske uyarısı
Çorum'da maden ocağında göçük! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Çorum'da maden ocağında göçük
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.