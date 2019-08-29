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Polise karşı koyan firari hükümlünün yakınları arbedeye neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 11:55 | Son Güncelleme

Hatay'da firari hükümlüyü yakalamaya çalışan güvenlik güçleri ile hükümlünün gözaltına alınmasını engellemek isteyen yakınları arasında çıkan arbedede 1 polis bıçaklandı, 3 bekçi de darbedildi - Yakınlarının karşı koymasına rağmen firari hükümlü yakalanırken, olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, firari hükümlüyü yakalamaya çalışan güvenlik güçleriyle hükümlünün gözaltına alınmasını engellemek isteyen yakınları arasında çıkan arbedede 1 polis bıçakla, 3 bekçi de darp nedeniyle yaralandı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi İsmail D'nin Barıştepe Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Bu sırada, İsmail D'nin yakalanmasını önlemek ve olay yerinden kaçmasını sağlamak isteyen yakınlarıyla güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Olay sırasında 1 polis memuru bıçakla elinden, 3 bekçi de darp neticesi çeşitli yerlerinden yaralandı. Güvenlik güçleri, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yakınlarının karşı koymasına rağmen firari hükümlü İsmail D. yakalanırken, olayla ilgili Mehmet D, Resul D, Abdulkadir D. de gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 4 kişi daha sonra adliyeye sevk edildi.

Bu arada, adliye etrafında toplanan şüphelilerin yakınları da polis ekiplerince uzaklaştırıldı.

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Bekçi firari hatay iskenderun polis yaralı

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