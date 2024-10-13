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  4. Polise kendini ihbar etmiş... İki çocuğunu hayattan koparan şahsın daha öncesinde polislere yapacaklarını anlattığı kamera kayıtları ortaya çıktı

Polise kendini ihbar etmiş... İki çocuğunu hayattan koparan şahsın daha öncesinde polislere yapacaklarını anlattığı kamera kayıtları ortaya çıktı

13.10.2024 14:02
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.10.2024 14:02
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Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel'e katılan Cemile Yıldız, eşinin çocuklarını nasıl katlettiğini anlattı. Yıldız, Murat Keklik isimli şahıstan boşanmak istedi ancak şahıs rehin aldığı iki çocuğunu katledip sonrasında intihar etti. Yıldız, durum o noktaya gelene kadar yaşanan ihmal zincirini anlattı. Acılı annenin programa katılmasıyla tekrardan gündeme gelen olayda cani babanın aslında durumu önceden kendi ağzıyla polislere "Aile katliamı yapacağım" sözleriyle bildirdiği görüntüler ortaya çıktı.

Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel'e katılmasının ardından gündeme oturan aile katliamı öncesi görüntüler ortaya çıktı! Programa katılan ve 'Atamadığım çığlığı atmaya geldim' diyen acılı anne Cemile Yıldız, “100 gün önce benim çocuklarım babaları tarafından melek oldu. Ben sadece boşanmak istemiştim” sözleriyle yaşananları dile getirdi.

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Ankara’nın Çankaya ilçesinde Murat Keklik, oğlu Yağız (14) ile kızı Doğa’yı (11) öldürdükten sonra intihar etti. Olayın yaşanmasının ardından Murat Keklik isimli şahsın katliamı gerçekleştirmeden önce yapacaklarını polis memuruna teker teker anlattığı görüntüler ortaya çıktı.

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TEK TEK ANLATMIŞ

Videoda Murat Keklik isimli şahsın aile fertlerine yönelik defalarca kez 'Seni öldürmezsem Allah belanı versin', polis memurlarına ise 'Beni buradan uzaklaştırırsanız ben bu karımı öldürürüm, çoçuklarımı da öldürürüm, aile içi katliam yaparım, kendi canıma da kıyarım. Ne yapıyorsanız yapın bana.' dediği görüntüler ortaya çıktı.

İki çocuğuna yapacaklarını belirten cani baba, olayları anlatan anne ve babasını görmek istemeyen çocuklara rağmen Murat Keklik'in 'kişisel bağ kurma hakkı' nedeniyle uzaklaştırma kararının kaldırıldığı ortaya çıktı.

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NELER OLMUŞTU?

Gerçek Gündem özel haberine göre, Eşi Murat Keklik’in psikolojik sorunları olduğu ve sürekli alkol kullandığı gerekçesiyle 16 yıllık evliliğini bitirme kararı aldığını belirten Cemile Yıldız, ihmalleri teker teker anlatmıştı.

‘BİZ ARADIK, EVDE OLMADIĞINI SÖYLEDİ. EVE GİDEBİLİRSİN'

Yıldız yaşadıklarını, “‘Eşiniz evde değilmiş. Şimdi siz evinize gidebilirsiniz. Biz uzaklaştırma kararını çıkardık’ dediler. ‘Siz benimle alay mı ediyorsunuz. Neye güvenerek bunu söylüyorsunuz’ dedim. ‘Biz aradık, evde olmadığını söyledi’ diye cevap verdiler. Eve tek gitmeyi kabul etmeyince mecbur kalıp yanıma memur görevlendirdiler.” sözleriyle dile getirirken eve gittiğinde Murat Keklik’in söylenenin aksine evde olduğunu ve bir süre kapıyı açmadığını dile getirdi.

Yıldız, kapı açıldıktan sonra Keklik’in ölüm tehditlerine başladığını, memurların yanında ‘Aile katliamı yapacağım’ dediğini belirtti. Paylaşılan görüntülere göre, Murat Keklik'in polislere alenen olacakları önceden söyledi.

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‘YUKARIDA TANIDIKLARIMIZ VAR’

Keklik’in karakola götürülmeden önce birileriyle konuştuğunu daha sonra kendisinin telefonla arandığını söyleyen Yıldız, ‘Atilla’ isimli biri tarafından da tehdit edildi. Yıldız, Atilla isimli kişinin kendisine “Murat abiyi sen böyle gönderiyorsun ama yukarıda bizim çok tanıdıklarımız var. Ben bir şey yaparım, bu adam akşam eve döner” dediğini dile getirdi.

Keklik karakola götürülmesinin ardından Atilla isimli şahsın dediği gibi serbest bırakıldı.

SÖYLEMLER DİKKATE ALINMADI

Murat Keklik, 27 Nisan'da intihar girişiminde bulundu. Bu durumun ardından Cemile Yıldız, kendisi ve çocukları için dava süreci başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir memur, çocukları Yağız ve Doğa ile görüşerek babalarıyla ilgili bilgi aldı. Yağız, babasını görmek istemediğini belirtse de bu isteği dikkate alınmadı.

Cemile Yıldız, Murat Keklik'in psikolojik sorunları olduğunu ve çocukların ona emanet edilemeyeceğini ifade etti ancak o da işe yaramadı.

İSTEMEYE İSTEMEYE ÖLÜME GİTTİ

Haziran ayındaki bir rapor, Yıldız ve çocukları için hayal kırıklığı yarattı. Yıldız, çocukların velayetinin kendisinde olduğunu, ancak babanın kişisel bağ kurma hakkı nedeniyle uzaklaştırma kararının kaldırıldığını söyledi.

Yıldız, çocukların 1-31 Temmuz arasında babalarıyla kalacağını, özellikle oğlunun gitmek istemediğini dile getirdi. Oğlu, "Babama gitmek istemiyorum, korkuyorum" desede Yıldız'ın elinden bir şey gelmedi.

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CANİ BABA KARDEŞİNİ ÖLDÜRÜP ANNESİNİ ARATTI

Murat Keklik, 2 Temmuz günü çocukları Yağız ile Doğa’yı rehin aldı… Cani adam önce oğlu Yağız’ın gözleri önünde kardeşi Doğa’yı öldürdü ardından oğluna annesi Cemile Yıldız'ı görüntülü arattı. Cemile Yıldız polisi aramak için telefonu kapattıktan sonra kızının ardından ‘Baba yapma’ diyen oğlu Yağız’ı da öldüren Murat Keklik aynı silahla intihar etti.

'40 DAKİKA POLİS BEKLEDİM'

Eşinin çocuklarını katlettiği eve 20 dakikada vardığını, polis ekiplerinin ise kendisinden 40 dakika sonra geldiğini belirten acılı anne, “İki sokak yukarıda karakol var. Aile içi şiddet olduğu için oradan ekip gelmedi. 40 dakika polis bekledim” dedi.

Yıldız, “Benim derdim çocuklarımla huzurlu bir yuva kurmaktı” demişti.

Çocuklarının ihmaller nedeniyle hayatta olmadığını vurgulayan Yıldız, “Tehlikeli bir adam olduğunu söylememe rağmen, raporları, kullandığı ilaçları mahkemeye sunmama rağmen bu adamla görüşmesine izin verdiler. Mahkemeye sunduğum deliller çocuklarımı kurtarmaya yeter sandım, olmadı” diyerek acısını ve öfkesini dile getirmişti.

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"Ben çocuklarımın canı acımasın diye tırnaklarını derinden kesmiyordum"

Çocukları için adalet mücadelesini sürdüreceğinin altını çizen Yıldız, “Bu kadar tehlikeli bir adama çocuk emanet edilmeyeceğini defalarca söyledim. Ben çocuklarımın canı acımasın diye tırnaklarını derinden kesmiyordum” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Memur baba çocuklar katliam
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