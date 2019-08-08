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POLİSE KUMAR MAKİNESİ SATARKEN YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 12:06 | Son Güncelleme

  Bağcılar'da kumar makinesi yaparak internet üzerinden çektiği videolarla pazarlayan Mevlüt Ş.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)
Bağcılar'da kumar makinesi yaparak internet üzerinden çektiği videolarla pazarlayan Mevlüt Ş. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin internet kafe görünümündeki iş yerinde yapılan aramada kumar makinesi yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüphelinin kendisiyle müşteri gibi irtibata geçen polis ekiplerine kumar makinesi satmaya çalışırken suç üstü yakalandığı öğrenildi.
İnternet üzerinde kumar makineleri tanıtıldığı ihbarını alan Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, müşteri gibi satıcıyla irtibata geçti. Polis yaptığı araştırmada kumar makinelerini yapan Mevlüt Ş. ile bir adet makine almak için anlaştı. Bağcılar, Barbaros Mahallesi'nde bir internet kafeteryaya giden polis ekipleri, anlaştıkları parayı verdikten sonra kimliklerini açıklayarak şüpheli Mevlüt Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 2 adet kumar makinesi, kumar makinelerinde kullanılan entegre soketler, makine yapımında kullanılan siyah tuşlar ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgusu yapılan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:
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-Şüphelinin internet üzerinden kumar makinasını tanıttığı video

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