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Polise öldüresiye dövüldüğünü söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 13:43 | Son Güncelleme

KARAMAN'da Murat Kuş (39), yol ortasında kimliği belirsiz kişiler tarafından dövüldü.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da Murat Kuş (39), yol ortasında kimliği belirsiz kişiler tarafından dövüldü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kuş, polise, öldüresiye dövüldüğünü anlattı.

Darp olay, Yeni Mahalle Mara Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Murat Kuş, kimliği belirsiz kişiler ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırganlar, Kuş'u yol ortasında dövüp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuş, gelen polislere, öldüresiye dövüldüğünü söyledi.

Başından ve vücudunun çeştli yerlerinden yaralanan Murat Kuş, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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