Polise pompalı tüfekle ateş açan maskeli şahıs yakalandı

Samsun’da motosiklet üzerinden polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıp kaçan maskeli şahıs yakalandı.
Olay, Samsun’un İlkadım İlçesi Fuariçi’nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye, motosiklet üzerinden maskeli kişilerce polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken maskeli zanlılar motosikletle kaçtı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları çalışma sonucu motosikletin arka kısmında oturup ekiplere pompalı tüfekle ateş ettiği iddia edilen F.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. F.A. ile birlikte olayda kullandığı pompalı tüfek de ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan F.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün yakalaması için çalışmalara devam ediyor.
İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi
Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler
Binali Yıldırım'dan istifa kararı!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum