Polise pompalı tüfekle ateş açan maskeli şahıs yakalandı

Samsun’da motosiklet üzerinden polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıp kaçan maskeli şahıs yakalandı.

Olay, Samsun’un İlkadım İlçesi Fuariçi’nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye, motosiklet üzerinden maskeli kişilerce polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken maskeli zanlılar motosikletle kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları çalışma sonucu motosikletin arka kısmında oturup ekiplere pompalı tüfekle ateş ettiği iddia edilen F.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. F.A. ile birlikte olayda kullandığı pompalı tüfek de ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan F.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün yakalaması için çalışmalara devam ediyor.

