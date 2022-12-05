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Polise pompalı tüfekle ateş açtı! Çocuğa cinsel istismardan sabıkalı suç makinesi üniversiteli öğrencilerin evine zorla girmiş

05.12.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çocuğun cinsel istismarı" suçundan sabıkalıydı, iki cinsel saldırı olayının faili olarak aranıyordu. Polisin "teslim ol" çağrısına uymayıp saklandığı çalılıkların arasında pompalı tüfekle ateş açtı, çatışmada hayatını kaybetti. Adı birçok suça karışan Hasan Toğay'ın 27 Eylül'de cinsel saldırı ve yağmadan gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı. "Suç makinesi" ayrıca dün üniversite öğrencilerinin evine kar maskesi ve pompalı tüfekle zorla girip kaldığı öğrenildi.

Polise pompalı tüfekle ateş açtı! Çocuğa cinsel istismardan sabıkalı suç makinesi üniversiteli öğrencilerin evine zorla girmiş

Cinsel saldırıdan gözaltına alınıp serbest bırakılan, geçtiğimiz hafta hakkında yakalama kararı çıkarıldı, dün üniversite öğrencilerinin evine zorla girdi. Polisin uyarısına uymayıp pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra çatışmada hayatını kaybetti. Hasan Toğay'ın suç dolu hayatından ayrıntılar da gün yüzüne çıktı. Toğay'ın DNA örnekleri üzerinden 2008 yılındaki bir cinsel saldırı olayının da faili olduğu tespit edildi.

YAKALAMA KARARI VARKEN YERİ TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "cinsel saldırı", "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarından yakalama kararı bulunan Hasan Toğay'ın, Aybey Mahallesi'ndeki Merdivenli Sokak'ta olduğunu tespit etti.

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Polislerin "teslim ol" ihtarına uymayan şüpheli, elindeki pompalı tüfekle ateş açarak yaya olarak kaçmaya başladı.

Hasan Toğay, Aybey Mahallesi'ndeki İkinci Yenicami Sokak'ta çalılıkların arasına saklanarak kendisini takip eden polis ekiplerine ateş etti.

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Burada çıkan çatışmada Hasan Toğay vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan Toğay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

GEÇEN HAFTA İKİ SUÇTAN YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞ

"Çocuğun cinsel istismarı" suçundan sabıkası bulunduğu belirtilen Hasan Toğay'ın, 27 Eylül'de kentte gerçekleştirilen cinsel saldırı ve yağma olayının şüphelisi olarak gözaltına alındığı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Alınan DNA örnekleri incelemesi sonucu şüphelinin bu olayın yanı sıra 2008 yılında işlenen başka bir cinsel saldırı olayının da faili olduğunun tespit edildiği ve geçen hafta, iki suçtan dolayı hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EVİNE ZORLA GİRİP KALMIŞ

Aybey Mahallesi'ndeki evde yaşayan üniversite öğrencilerinin, dün sabaha karşı evlerine kar maskeli ve pompalı tüfekle bir kişinin girdiğini, kendilerini tehdit ederek gece saatlerine kadar evde kaldığını ve sonra buradan ayrıldığını belirterek, polise başvurdukları öğrenildi.

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Yapılan araştırmada bu olayın da failinin Hasan Toğay olduğunun tespit edildiği ve hakkında bir yakalama kararının da bu suçtan dolayı çıkarıldığı kaydedildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel saldırı kar maskesi

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