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Polise saldıran 4 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 23:48 | Son Güncelleme

 SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, araçlarını durduran polis ekibine saldıran 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, araçlarını durduran polis ekibine saldıran 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Atatürk Caddesi üzerinde bir aracı durdurdu. İddiaya göre, duran araçtan inen A.S. Ü.Ş. G.A ve B.Ü. polis ekibini tehdit ederek saldırıda bulundu. Gelen takviye ekiplerin yardımıyla 4 kişi gözaltına alındı.şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada kuru sıkı tabanca, sustalı bıçak ve pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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