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Polise saldıran şüpheli ayağından vurularak etkisiz durduruldu

01.06.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde elinde ekmek bıçağı ile çevreyi rahatsız eden Murat A. (35), olay yerine gelen polise direndi. Polisin ayağına ateş etmesiyle etkisiz hale getirilen Murat A.'ın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Polise saldıran şüpheli ayağından vurularak etkisiz durduruldu

Olay, saat 23.30'da Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi Ankara Bulvarında meydana geldi. Elinde ekmek bıçağı ile sokakta yarı çıplak gezen Murat A.'yı gören mahalle sakinleri polise haber verdi. Murat A., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekibine saldırdı. Önce aracın sürücü tarafında bulunan camı kıran Murat A., daha sonra polis memurunun üzerine yürüdü. Şüphelinin üzerine yürüdüğünü gören polis, dört el ateş etti. Ayağından yaralanan saldırgan, polislerin kendine müdahale ettiği sırada aracın boş oluşundan faydalanarak direksiyona geçti. Kaçmaya başlayan Murat A., yaklaşık 2 kilometre sonra kendisini takip eden polis ekipleri tarafından durduruldu. Şüpheli açılan uyarı ateşi ile etkisiz hale getirildi.

BİRÇOK SUÇTAN KAYDI BULUNUYOR

Olay sırasında ayağından yaralanan saldırgan, gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Cezaevinden yakın tarihte çıktığı öğrenilen Murat A.'nın; yağma, hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapma, çocuk istimarı gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin tedavisi hastanede devam ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

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