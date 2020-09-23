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Polise saldırıya valilikten açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 17:27 | Son Güncelleme

Edirne’de maske denetimi gerçekleştiren polis ekiplerine saldıran ve iki polisin yaralanmasına neden olan maskesiz şahıs ve kardeşi hakkında Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada, şahıslara para cezası uygulandığı ifade edildi.Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri tarafından Saraçlar Caddesi üzerinde maske takmayan iki şahsın durdurulduğu belirtilen açıklamada, şahısların maske takmamakta ısrar ettikleri ve kimliklerini beyan etmedikleri ifade edildi.Polis merkezine gitmek istemedilerŞahısların kimlik tespiti için polis merkezine götürülmek istedikleri esnada polis ekiplerine mukavemette bulundukları anlatılan açıklamada, kademeli olarak güç kullanıp şahısların etkisiz hale getirildiği ve çıkan arbede esnasında iki polis memurunun yaralandığı vurgulandı.Haklarında işlem başlatıldıPolis merkezine götürülen şahısların yapılan kimlik kontrollerinde B.A.

Polise saldırıya valilikten açıklama

Edirne’de maske denetimi gerçekleştiren polis ekiplerine saldıran ve iki polisin yaralanmasına neden olan maskesiz şahıs ve kardeşi hakkında Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada, şahıslara para cezası uygulandığı ifade edildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri tarafından Saraçlar Caddesi üzerinde maske takmayan iki şahsın durdurulduğu belirtilen açıklamada, şahısların maske takmamakta ısrar ettikleri ve kimliklerini beyan etmedikleri ifade edildi.

Polis merkezine gitmek istemediler
Şahısların kimlik tespiti için polis merkezine götürülmek istedikleri esnada polis ekiplerine mukavemette bulundukları anlatılan açıklamada, kademeli olarak güç kullanıp şahısların etkisiz hale getirildiği ve çıkan arbede esnasında iki polis memurunun yaralandığı vurgulandı.

Haklarında işlem başlatıldı
Polis merkezine götürülen şahısların yapılan kimlik kontrollerinde B.A. ve A.I. isimli ağabey ve kardeş olduklarının tespit edildiği, şahıslar hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla haklarında “görevli memura mukavemet” ve “kasten yaralama” suçlarından işlem başlatıldığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

Olay bütün yönleriyle ele alınacak
Ayrıca, şahıslar hakkında maske takmadıkları ve kimlik beyan etmedikleri için gerekli idari işlemler yapılarak para cezası uygulandığı ve olayın bütün yönleriyle ele alınacağı idari tahkikat başlatıldığı ifade edildi.

Polise saldırıya valilikten açıklama

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