Polise 'Senin ederin kaç para?' demişti! O yarbay hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

Olay, 31 Mart günü saat 21.00 sıralarında Karacabey ilçesinde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan şehirlerarası yolculuk yasağını denetlemek için otoyol gişelerinde polis ekiplerince uygulama noktası kuruldu. Kontrol noktasında polis ekipleri tarafından Balıkesir'den gelen 34 AAS 829 plakalı otomobil durduruldu. Ekipler, otomobil sürücüsünden ehliyet ve ruhsatını vermesi talebinde bulunup, ‘Nereden gelip nereye gidiyorsunuz?’ diye sordu. Bunun üzerine M.M., polis ekiplerine kendisinin tabip yarbay olduğunu söyleyerek, uygulama noktasından direkt geçmek istedi. Ekiplerin ısrarla ehliyet ve ruhsat istemesi üzerine yarbay olduğunu belirten sürücü, polis ekipleriyle tartışmaya başladı.

"ARAMIZDA KAÇ GÖMLEK VAR, SENİN EDERİN KAÇ PARA?"

Yarbay M.M., bir polis memuruna, "Senin amirin bile daha asteğmen, senin amirine dahi askerlik yaptırdım ben" dedi. Polis memuru da "Ben de askerlik yaptım, hem de şerefli bir şekilde" cevabını verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen M.M, "Ben yarbayım, ne demek benim yarbay olmam seni ilgilendirmiyor? Bugüne kadar askerlik yaparken iyiydi. Bu kadar mı geriye kaldık? Bağırma, sesini çıkartma benim yanımda. Yarbayım ben, yarbay. Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, senin ederin kaç para?" ifadelerini kullandı.