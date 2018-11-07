Polise silah gösterip kaçan minibüs sürücüsü, kovalamacayla yakalandı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp silah göstererek kaçan minibüs sürücüsü Ramazan A. (23), kovalamacayla yakalandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'ndeki Abdal Camisi çevresinde devriyeye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 AAJ 708 plakalı minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Ancak aracı kullanan Ramazan A., polis ekiplerine silah göstererek yoluna devam etti. Gökdere Bulvarı'ndan Yıldırım Belediyesi'nin bulunduğu bölgeye doğru ilerleyen minibüs, Bursa-Ankara Yolu Caddesi'ne tersten girip Kurtuluş Caddesi'ne geçti. Ramazan A., caddede sıkıştığını fark edince manevra yapıp kaldırıma çıkarak kaçmaya çalıştı. Polisin ateş açtığı minibüs, kaldırımdaki park halinde bulunan minibüse ve ağaca çarparak durdu.

Yaralanan Ramazan A., araçtan indirilerek gözaltına alındı. Ekiplerin minibüste yaptığı aramada çalıntı olduğu öne sürülen bakır malzemeler ve uyuşturucu ele geçirdi.

Ramazan A., Muradiye Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada, kovalamaca saniye saniye kameralara yansıdı.

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