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Polise "şüpheli kişi ve araç durdurma" eğitimi

23.11.2020 09:50 | Son Güncelleme:
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Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli 250 polis memuruna olası terör ve asayiş olaylarında “şüpheli kişi ve araç durdurma, arama, güvenli müdahale eğitimi” uygulamalı olarak verildi.Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından olası terör ve asayiş olayları ile daha aktif mücadele edebilmek ve uygulama noktalarında güvenli müdahale etkinliğini artırmak üzere 250 polis memuruna eğitim verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli 250 polis memuruna olası terör ve asayiş olaylarında “şüpheli kişi ve araç durdurma, arama, güvenli müdahale eğitimi” uygulamalı olarak verildi.
Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından olası terör ve asayiş olayları ile daha aktif mücadele edebilmek ve uygulama noktalarında güvenli müdahale etkinliğini artırmak üzere 250 polis memuruna eğitim verildi. Eğitimlerde önce personele salonlarda "Şüpheli kişi ve araç durdurma, arama, güvenli müdahale eğitimi” verildi. Daha sonra ise bu anlatılanların pratiği yapıldı. Kaçan bir kişiyi durdurup etkisiz hale getirilmesi temsili olarak gösterildi. Uygulama esnasında kaçan bir aracın kapan atılarak yolda nasıl durdurulması gerektiği gösterildi.

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