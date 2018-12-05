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Polise taş ve sopayla saldıran 16 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 09:15 | Son Güncelleme

ADANA'da 'dolandırıcılık' suçundan aranan Yasin Bıçakcı'yı polise teslim etmek istemeyen, gelen ekiplere de taş ve sopalarla saldıran 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Bıçakcı'yı hiç tanımadıkları ortaya çıktı.

Polise taş ve sopayla saldıran 16 kişi gözaltına alındı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 'dolandırıcılık' suçundan aranan Yasin Bıçakcı'yı polise teslim etmek istemeyen, gelen ekiplere de taş ve sopalarla saldıran 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Bıçakcı'yı hiç tanımadıkları ortaya çıktı.
Olay, 1 Aralık'ta Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Adana-Karataş Yolu üzerinde bulunan kahvede meydana geldi. İddiaya göre, bölgede devriye görevinde olan polis ekipleri, kimlik kontrolü yapmak için kahveye girdi. Bu sırada kahvede bulunan ve 'dolandırıcılık' suçundan aranması olan Yasin Bıçakcı kimlik vermek istedi.
TANIMADIKLARI KİŞİ İÇİN KAVGA ÇIKARDILAR
Bunun üzerine ekipler, Bıçakcı'yı gözaltına aldı. Şüphelinin ise 'dolandırıcılık' suçundan aranması olduğu ortaya çıktı. Daha sonra olay yerinde bulunanlar, polise 'Buradan adam alıyorsunuz' diyerek karşı koydu. 40-50 kişilik grup daha sonra, polislerden birinin tabancasını alıp darbetti. Kavganın büyümesi üzerine, bölgeye çok sayıda destek ekibi ve çevik kuvvet sevk edildi.
Polislere karşı koymaya devam eden grup taş ve sopalarla saldırdı. Çevik kuvvet kalabalığa müdahale etti. Olayın ardından kavga çıkaran 16 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunda ise gözaltına alınan Bıçakcı'yı hiç tanımadıkları öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemi altında sağlık kontrolüne götürüldü.
16 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Polise taş ve sopayla saldıran 16 kişi gözaltına alındıPolise taş ve sopayla saldıran 16 kişi gözaltına alındıPolise taş ve sopayla saldıran 16 kişi gözaltına alındıPolise taş ve sopayla saldıran 16 kişi gözaltına alındı

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