Polise tehditler savurdu! 'Sizi dava etmezsem adam değilim'

Şaşkına çeviren olay, gece saatlerinde Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde bulunan Kent Meydanı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.K. (32) isimli şahıs, hem alkol aldığı hem de uygunsuz hareketler sergilediği gerekçesiyle vatandaşlar tarafından ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Bölgeden ayrılmayan şahıs, aynı zamanda ekiplere de mukavemet gösterdi. Gözaltına alınan şahıs, "Sizi dava etmezsem adam değilim. Dava edeceğim sizi" diyerek ekipleri tehdit etti.

Şahıs emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İHA