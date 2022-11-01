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Polise tehditler savurdu! 'Sizi dava etmezsem adam değilim'

01.11.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkol aldığı ve uygunsuz hareketler sergilediği için ihbar edilen A.K. (32), polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Gözaltına alınan şahıs, polis ekiplerine tehditler savurdu. "Sizi dava etmezsem adam değilim" diyen A.K. emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşte olayın detayları...

Polise tehditler savurdu! 'Sizi dava etmezsem adam değilim'

Şaşkına çeviren olay, gece saatlerinde Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde bulunan Kent Meydanı’nda meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, A.K. (32) isimli şahıs, hem alkol aldığı hem de uygunsuz hareketler sergilediği gerekçesiyle vatandaşlar tarafından ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

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Bölgeden ayrılmayan şahıs, aynı zamanda ekiplere de mukavemet gösterdi. Gözaltına alınan şahıs, "Sizi dava etmezsem adam değilim. Dava edeceğim sizi" diyerek ekipleri tehdit etti.

Şahıs emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İHA

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