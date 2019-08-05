'Polise teslim edin' yazılı çuvaldan lav silahı ile el bombaları çıktı (2)

DEAŞ ŞÜPHESİ

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde üzerinde 'Sakın açmayın, polise teslim edin' yazan çuval ile sarılan paketin içerisinden 1 lav silahı ve 5 el bombası çıkarken, polis inceleme başlattı.

Sokakta ve çevrede bulunan güvenlik kameraları ve işyerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alınırken, çuvalı kaldırıma bırakan kişi aranıyor. Karamürsel'de daha önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar yapılırken, örgütle bağlantısı olup pişman olan kişilerin de bırakmış olması ihtimali üzerinde duruluyor.

Selda Hatun TAN/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)

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