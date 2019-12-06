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Polise teslim olan teröristten Bakan Akar ve Soylu’ya suikast için keşif itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 17:09 | Son Güncelleme

Ankara’da polise teslim olan bir terörist, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik suikast girişimi için keşif yapmak üzere örgütten talimat aldığını itiraf etti.Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK’nın kanlı terör saldırıları için bomba düzeneği hazırlayan S.B., ses getirecek bir suikast için keşif yapmak üzere örgütün sözde üst düzey yöneticisi tarafından Türkiye’ye gönderildi.

Ankara’da polise teslim olan bir terörist, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik suikast girişimi için keşif yapmak üzere örgütten talimat aldığını itiraf etti.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK’nın kanlı terör saldırıları için bomba düzeneği hazırlayan S.B., ses getirecek bir suikast için keşif yapmak üzere örgütün sözde üst düzey yöneticisi tarafından Türkiye’ye gönderildi. İlk olarak İstanbul’a giden S.B., burada örgüt üyesi iki kişi ile irtibata geçti. Bir müddet sonra Ankara’ya gelen S.B., örgüt üyesi olduğunu söyleyerek polise teslim oldu. Durum Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Yarcan Mutlu’ya ifade veren S.B., Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik suikast girişimi için keşif amacıyla gönderildiğini itiraf etti. S.B., Akar ve Soylu’ya yönelik suikastın gerçekleşememesi durumunda ise askeri tesislere yönelik saldırı için keşif yapma talimatının da örgüt tarafından kendisine verildiğini belirtti. S.B., Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki terör eylemlerinde kullanılan bazı bomba düzeneklerinin kendisi tarafından hazırlandığını anlattı.
Ankara Savcısı Mutlu, S.B. ve S.B.’nin İstanbul’da irtibata geçtiği 2 kişi hakkında iddianame hazırladı. S.B.’nin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer iki şüphelinin ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15’er yıla kadar hapisleri istendi.

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