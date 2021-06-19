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Polise yakalanan hırsız ’ben yapmadım’ diyerek ağladı

19.06.2021 03:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde inşaattan demir çalan hırsızlık şüphelisi, "Ben yapmadım" diyerek ağladı. Şüpheli güçlükle sakinleştirilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polise yakalanan hırsız ’ben yapmadım’ diyerek ağladı

Olay Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes bulvarı üzerinde bulunan inşaat halindeki binada meydana geldi.

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İddiaya göre Ender Ç.(29), çalıştığı iş yerinden izinsiz aldığı kamyonetle inşaat halindeki binaya geldi. İnşaattaki demirleri kamyonete yükleyen şüpheli, hızla uzaklaştı.

DURUMU FARK EDEN BİR VATANDAŞ POLİSE HABER VERDİ

Demirleri başka bir yere indiren şüpheli yeniden inşaata geldi. O sırada durumu fark eden bir vatandaş, durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı yakaladılar.

"BEN YAPMADIM"

Kelepçe takılan şüpheli Ender Ç. "Ben yapmadım" diyerek ağladı. Zorlukla sakinleştirilen şahıs gözaltına alınırken, şahsın üzerinden uyuşturucu kullanım aparatı çıktı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Bursa İnegöl
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