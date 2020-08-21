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Polise yakalandı, kameralara 'Zeki Müren de beni görecek mi?' diye seslendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 08:32 | Son Güncelleme

Ankara'da trafik polislerinin alkol denetiminden kaçan Furkan B., kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. . Alkol testi yaptırmayı reddeden Furkan B., "Kalbim sağ tarafta, 112'yi çağırın" diyerek polise zor anlar yaşattı. Gözaltına alınan Furkan B., polis aracına alındığı sırada da kameralara dönerek, "Zeki Müren de beni görecek mi?" dedi.

Polise yakalandı, kameralara 'Zeki Müren de beni görecek mi?' diye seslendi

Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda alkol denetimi yapan polis ekipleri, Sıhhiye yönüne ilerleyen Furkan B. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Alkol muayenesi olmak istemeyen Furkan B., beraberindeki Saffet G. ile birlikte otomobille kaçmaya başladı. Polis ekipleri de peşine düştü. Otomobil, yaklaşık 500 metre ilerideki Kızılay Meydanı'nda önü kesilerek durduruldu.

Furkan B. ve beraberindeki Saffet G.'yi otomobilden indiren polis ekiplerinin, alkol testi talebini ısrarla reddeden Furkan B. ekiplere zor anlar yaşattı. Furkan B., refüje uzanarak "Kalbim sağ tarafta, 112'yi çağırın" diye isteklerde bulundu.

'ZEKİ MÜREN DE BENİ GÖRECEK Mİ?'

Ekip aracına binmemek için direnen Furkan B., kendisini yalnız bırakmayacağını söyleyen polis memuruna "Sen de yanımda gel o zaman" dedi. Daha sonra da kendisini görüntüleyen gazetecilere yönelen Furkan B., "Hangi kanalda çıkacağım?", "Zeki Müren de beni görecek mi?" diye sorular sordu.

Polisin dakikalar süren uğraşları sonucu polis aracına bindirilen Furkan B., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.

VİZONTELE'Yİ HATIRLATTI

Öte yandan Furkan B.'nin ""Zeki Müren de beni görecek mi?" sorusu Vizontele filmindeki meşhur sahneyi hatırlattı.

2001 yılında çekilen ve büyük beğeni toplayan Vizontele filminde Belediye Başkanı'nın televizyonu anlatırken, "Zeki Müren'i hem dinleyip hem göreceksiniz" sözüne yerel esnaftan birini canlandıran Cem Yılmaz, "Zeki Müren de bizi görecek mi?" sorusuyla karşılık veriyor.

(DHA)

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