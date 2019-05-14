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Polise yakalanmamak için 5. kattan atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 09:16 | Son Güncelleme

Polise yakalanmamak için 5. kattan atladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polis ekiplerinin evine düzenlediği operasyonda yakalanmamak için 5. kattan atladı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahışlar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Zanlılardan Murat Altunoluk (26), ekipleri kapıda görünce yakalanmamak için 5. kattan atladı.

Ağır yaralan Altunoluk, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Altunoluk'un kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

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