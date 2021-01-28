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Polise yakalanmamak için özel kumar makinesi yapmışlar

28.01.2021 13:03 | Son Güncelleme:
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Polise yakalanmamak için özel kumar makinesi yapmışlar

Mersin polisinin yaptığı operasyonda, 7 adet kumar makinesine el konuldu.

Mersin polisinin yaptığı operasyonda, 7 adet kumar makinesine el konuldu. Yapılan incelemede kumar makinelerinin özel olarak yapıldığı, polis denetimlerinde uzaktan kumanda ile ekranlarının fatura ödeme noktası olarak değiştirildiği tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatan ve oynayan şahıslar ile ilgili yaptığı çalışmada, şüpheli B.D. isimli şahsın aracında, deposunda ve bayisi olan Ö.Y. isimli şahsın iş yerinde kumar makineleri olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 adet kumar makinesi ile kumar makinelerinde oynanmış 1’er TL’lik toplam 337 TL paraya el koydu. Yapılan incelemede kumar makinelerinin özel olarak yapıldığı, polis denetimlerinde yakalanmamak için uzaktan kumanda ile ekranlarının fatura ödeme noktası olarak değiştirildiği tespit edildi.
Polisler, 2 kişiyle ilgili adli işlem başlattı.

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