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'Polise yalan söylemem' dedi, tabancanın yerini göstermedi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 10:11 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, kız arkadaşından ayrıldığı için bunalıma girdiği belirtilen Ahmet E.

'Polise yalan söylemem' dedi, tabancanın yerini göstermedi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kız arkadaşından ayrıldığı için bunalıma girdiği belirtilen Ahmet E. (20), ormanlıkta tabancayla ateş edince polis ekiplerince gözaltına alındı. Tabancanın yerini söylemesini isteyen polise, farklı yerler gösteren Ahmet E., "Ben polise yalan söylemem" dedi. Tabanca, bölgedeki aramalara rağmen bulunamadı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi'ndeki ormanlıkta meydana geldi. Doğum gününde kız arkadaşından ayrıldığı için bunalıma girdiği belirtilen Ahmet E., tabancayla ormanlıkta rastgele ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Polis, Ahmet E.'den tabancasını bırakıp, teslim olmasını istedi. Ekipleri görünce kaçmaya başlayan Ahmet E., yaklaşık 1 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Otluk ve çalılık alanda uzun süre tabancayı arayan polis, bulamadı. Bunun üzerine Ahmet E.'den tabancayı attığı yeri göstermesi istendi. Ahmet E. de polise her seferinde farklı yeri gösterdi. Alkollü olduğu için yeri tam hatırlamadığını belirten Ahmet E., "Ben orijinal adamım. Polise yalan söylemem" dedi. Bölgedeki aramalara rağmen tabanca bulunamadı.
Gözaltına alınan Ahmet E., polis merkezine götürüldü.

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'Polise yalan söylemem' dedi, tabancanın yerini göstermedi'Polise yalan söylemem' dedi, tabancanın yerini göstermedi

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