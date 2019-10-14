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Polise yumruk atan zanlı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 16:24 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kimliğini kontrol etmek isteyen polis memuruna yumruk atması nedeniyle gözaltına alınan V.B., adliyeye sevk edildi.

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kimliğini kontrol etmek isteyen polis memuruna yumruk atması nedeniyle gözaltına alınan V.B., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde, Körfez Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Yunus ekipleri, yolda yaptığı uygulama kapsamında V.B.nin kimliğini kontrol etmek istedi. Kimliğini göstermek istemeyen V.B., polise yumruk atarak kaçtı. Aldığı yumruk darbesiyle burnu kanayan polis memuru, götürüldüğü hastanede tedavi gördü.

Olay yerinden kaçan V.B., kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. V.B. emniyetteki işlemlerin ardından 'Görevli polis memuruna mukavemet ve darp' suçlarından bugün Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

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