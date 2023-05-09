Polise yumruk attı, ortalık bir anda karıştı! O anlar kamerada

Tepki çken olay, merkeze bağlı Kırtepe Mahallesi Hükümet Caddesi’nde meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen, Tanju N. ve Osman Soner A., mağazaların bulunduğu cadde üzerinde tekme ve yumruk ile birbirlerine saldırdı. Vatandaşların yoğun olduğu bir saatte cadde üzerinde bulunan iki polis memuru kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Bu sırada Osman Soner A., kavgayı ayıran polis memurlarından H.F.Ö’nin suratına yumruk attı.

LİNÇTEN YİNE POLİS KURTARDI

Çevrede toplanan vatandaşlar, polise yumruk atan Osman Soner A.’ya tekme ve yumruk darbeleriyle saldırdı. Vatandaş tarafından adeta linç edilmek istenen şüpheliyi ise yine yumruk attığı polis memuru ile meslektaşları öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Gözaltına alınan Osman Soner A. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ve ev hapsi verilerek, serbest bırakıldı.

İHA

