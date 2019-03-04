Polisi 14 kurşunla yaralayan 4 zanlı eğlence merkezinde yakalandı

Aksaray’da tartıştıkları polis memurunu 14 kurşunla yaralayan 4 şüpheli, Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir eğlence merkezinde yakalandı.

Olay, 2 Mart Cumartesi günü Aksaray-Ankara karayolunda bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir dolandırıcılık olayıyla ilgili Meryem Ş. ve Orkide E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından tutuklanan Orkide E.’nin Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olan eşi Yasin E., tutuklanan eşini cezaevinden kurtarmak için dolandırıldığı iddia edilen şahıslarla buluşmak istedi. Aksaray-Ankara karayolunda bulunan özel bir dinlenme tesisinde randevulaşan polis memuru Yasin E., erkenden gelerek tesiste beklemeye başladı. Bir süre sonra tesise otomobille gelen 4 kişiden 3’ü araçtan inerek polis memurunu kurşun yağmuruna tuttu. Bacağına 9, dirseğine 1, kasığına 2 ve kalçasına 2 kurşun isabet eden polis memuru Yasin E. ağır yaralandı. Yasin E.’yi yaralayan şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olayın ardından şüphelilerin peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptıkları inceleme ve araştırmalarda 4 şüphelinin Nevşehir iline kaçtığını tespit etti. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen Aksaray polisi, şüphelilerin Avanos ilçesinde bir eğlence merkezinde olduğunu belirledi. Yapılan ortak operasyonla Nurettin F. (26), Mustafa Kul D. (34), Servet K. (43) ve Volkan Y. (38) eğlence merkezinde eğlenirken yakalanarak gözaltına alındı. Aksaray’a getirilerek emniyetti sorgulanan 4 şüpheli Aksaray Adliyesine sevk edildi. Yaralı polis memurunun durumunun halen ağır olduğu öğrenildi.

