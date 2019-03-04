Polisi 7 yerinden kurşunlayan 4 kişi, barda eğlenirken yakalandı

Olay, 2 Mart Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Nevşehir Bulvarı Kavşağı'nda bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Tesisin dış bölümünde oturan Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'de görevli polis memuru Yasin Erken'e, yanına yaklaşan saldırganlar tabancayla ateş etti. Olay günü izinli olduğu öğrenilen Erken, vücuduna isabet eden 7 kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar otomobille kaçarken, Yasin Erken, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi süren Erken'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da geçen cumartesi günü dinlenme tesisinde polis memuru Yasin Erken'i ( 32) vücudunun 7 yerinden kurşunlayıp kaçan 4 kişi, Nevşehir'de barda eğlenirken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ilk ifadelerinde, polis memuru Erken'in hemşire eşi O.E. ve doktor M.Ş.'nin kendilerini dolandırdığını iddia etti. Şüpheliler, Erken'in tutuklu olan eşiyle ilgili şikayetlerinden vazgeçmeleri için kendileriyle buluştuğunu ileri sürdü.

Silahlı saldırının ardından Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaptığı incelemede, emekli patoloji uzmanı doktor M.Ş.'nin çevresinde güven kazanarak, değerli bölgedeki arsasında iş kurmak için ortak arama bahanesiyle dolandırıcılık yaptığını tespit etti. M.Ş.'nin dolandırıcılık, saldırıya uğrayan polis Yasin Erken'in eşi O.E.'nin suça karıştığı iddiasıyla tutuklandığını belirledi. Saldırı şüphelilerinin ise M.Ş. ve O.E. tarafından dolandırıldığını ileri süren Mustafa D. (34) ile arkadaşları Servet K. (43), Nurettin F. (26) ve Volkan Y.(38) olduğu saptandı.

Bu bilgiler ışığında harekete geçen polis, 4 şüphelinin Nevşehir'in Avanos ilçesinde barda eğlendiğini belirledi. Nevşehir polisiyle birlikte dün yapılan operasyonla Mustafa D., 'azmettirmek', Servet K. ve Nurettin F. 'silahla ateş ederek kasten yaralamak', şüphelilerin kaçtıkları aracı kullanan Volkan Y. de 'yardım etmek' suçundan gözaltına aldı.

Şüpheliler ilk ifadelerinde, polis memuru Yasin Erken'in hemşire eşi O.E.'nin kendilerini dolandırdığını, Erken'in de tutuklu olan eşiyle ilgili şikayetlerinden vazgeçmeleri için kendileriyle buluştuğunu ileri sürdü. Şüpheliler, çıkan tartışma üzerine Erken'i yaraladıklarını söyledi.

Şüpheliler, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

