Polis cinayet sandı ama işin aslı çok farklıydı

Avustralya'nın Wannero bölgesinde yaşayan bir kişinin, evinde "Neden hala ölmüyorsun" diyerek bağırdığını duyan bir vatandaş, kavga ve şiddet eylemi şüphesiyle polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, adamın şüphelenildiği üzere eşine değil, öldürmek istediği örümceğe bağırdığını tespit etti.

Örümceği öldürmeye çalışan adamın ise, eve polis ekiplerinin gelmesi üzerine özür dilediği öğrenildi.

Wannero polisinin olaya ilişkin yazışmaları ise sosyal medyada paylaşıldı.

'POLİS MÜDAHALESİNE GEREK YOK'

Yazışmalarda, "İhbarda bulunan kişi bir adamın defalarca 'Neden ölmüyorsun' diye bağırdığını belirtti. İhbarda bulunan kişi adamı tanımıyor, ancak yürüyüş yaparken birkaç defa görmüş. Olay yerine varıldığında ise adamın yalnızca bir örümceği öldürmeye çalıştığı görüldü ve polisten özür diledi. Örümcek dışında yaralanan yok. Polis müdahalesine gerek yok" ifadelerinin kullanıldığı görüldü.

Polisin olaya dair paylaşılan yazışmaları daha sonra kaldırılsa da, söz konusu olay polis sözcüsü tarafından doğrulandı.

Benzer bir olay, 2015 yılında Sydney'de de yaşanmış, ihbar üzerine bir eve giren polis ekipleri, örümceği öldürmek için mobilyaları fırlatan bir adamla karşılaşmıştı.

