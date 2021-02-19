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Polisi alarma geçiren paketten bebek bezi çıktı

19.02.2021 16:08 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Aksu ilçesinde Aksu ana cadde üzerinde şüpheli paket olduğu ihbarı yapıldı.

Antalya’nın Aksu ilçesinde Aksu ana cadde üzerinde şüpheli paket olduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları ile kontrollü bir şekilde patlatılan paketten bebek bezi ve kıyafetler çıktı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Antalya Aksu Emniyet Müdürlüğünün altında bulunan cadde üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri cadde üzerinde şüpheli bir paket olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanları çağrıldı. Şüpheli paketin bulunduğu cadde bir süreliğine güvenlik amaçlı trafik akışına iki taraflı olarak kapatıldı. Paket üzerinde çalışma başlatan bomba imha ekipleri, şüpheli paketi fünye yardımıyla patlattı. İmha sonrası kontrol edilen paketin içerisinden bebek bezi ve kıyafetler çıktı. Bir süre duraksayan trafik akışı yolun açılmasıyla normale döndü.

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