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Polisi alarma geçiren zanlı, yeni aldığı silahı denemek için ateş açmış

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 12:40 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın  Malkara ilçesinde kurusıkı tabanca ile havaya rastgele ateş açan E.C.(40), polis tarafından yakalandı.

Polisi alarma geçiren zanlı, yeni aldığı silahı denemek için ateş açmış

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kurusıkı tabanca ile havaya rastgele ateş açan E.C.(40), polis tarafından yakalandı. E.C., tabancasını yeni aldığını ve çalışıp çalışmadığını denemek için rastgele ateş açtığını söyledi.
Olay, Camiatik Mahallesi'ndeki Kamyon Garajı mevkisinde meydana geldi. Otomobiliyle geldiği garajdaki iş yerleri önünde üzerinde taşıdığı tabancayla havaya rastgele ateş açan E.C., daha sonra ayrıldı. Silahlı bir kişinin rastgele havaya ateş ettiği ihbarı üzerine
Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri üzerlerine çelik yelekler giyip, uzun namlulu silahlarla arama yaptı. Ateş eden kişinin uzaklaştığını belirleyen polis, olay yerinde geniş çaplı incelemede bulundu. Çevredeki görgü tanıklarının bilgisine başvurup, ateş açan kişinin kullandığı otomobilin plakasını saptayan polis, ilçe genelinde geniş kapsamlı operasyon başlattı.
Ateş açan E.C., ilçe merkezinde otomobili durdurularak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca, tabancaya ait 2 şarjör ile mermiler ele geçirildi. Polis merkezine götürülen E.C.'nin ilk ifadesinde, "Kurusıkı silahı yeni aldım. Çalışıp çalışmadığını denemek için havaya ateş ettim" dediği öğrenildi. E.C., hakkında, 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' gerekçesiyle başlatılan soruşturma sürüyor.

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Polisi alarma geçiren zanlı, yeni aldığı silahı denemek için ateş açmışPolisi alarma geçiren zanlı, yeni aldığı silahı denemek için ateş açmışPolisi alarma geçiren zanlı, yeni aldığı silahı denemek için ateş açmışPolisi alarma geçiren zanlı, yeni aldığı silahı denemek için ateş açmış

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