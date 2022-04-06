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  4. Polisi arayarak pizza siparişi verdi, ekipler harekete geçti! Gerçek sonradan anlaşıldı

Polisi arayarak pizza siparişi verdi, ekipler harekete geçti! Gerçek sonradan anlaşıldı

06.04.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de ilginç bir olay yaşandı. Bir kadın acil durum numarası 999'u arayarak pizza siparişi verdi. Pizza sipariş etmek istediğini söyleyen kadına başının belada olup olmadığını soran ekipler "evet" yanıtını alınca polisler hızla harekete geçti. Yanındaki erkeğin kadına zarar verme ihtimali bulunduğunun belirlenmesi üzerine adam gözaltına alındı.

Polisi arayarak pizza siparişi verdi, ekipler harekete geçti! Gerçek sonradan anlaşıldı

Kuzey Yorkshire Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, 5 Nisan akşamı 999 operatörleri bir kadından telefon aldı. Arayan kadın, operatöre pizza sipariş etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine kadına başının belada olup olmadığı soruldu ve "evet" yanıtı alınınca da harekete geçildi.

OTOBÜSTE OLDUKLARI BELİRLENDİ

Sorulara sadece "evet" ve "hayır" yanıtını verebilen kadınla daha sonra kısa mesaj üzerinden iletişim devam ettirildi.

Polis, kadının Kuzey Yorkshire'da bir otobüste olduğunu ve yanındaki erkeğin kadına zarar verme ihtimali bulunduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Polisler, otobüs takip sistemlerini kullanarak yerini tespit ettikleri aracı durdurdu. Olayda 40 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Kadına koruma ve destek sağlanırken, söz konusu kişi serbest bırakıldı.

Kuzey Yorkshire Polis Teşkilatından Müfettiş Dan Spence, konuya ilişkin açıklamasında, "Polisten yardım istemek için yurt dışında 'pizza siparişi' tekniğini kullanan insanların olduğunu biliyordum ama Kuzey Yorkshire'da benzer bir çağrı hatırlamıyorum." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı İngiltere
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